Blutspende-Termine im Kreis Saarlouis : Hier kann im Juni Blut gespendet werden

Kreis Saarlouis 15 000 Blutspenden werden in Deutschland für die Versorgung von kranken und verletzten Menschen benötigt – und das jeden Tag. „Deshalb bitten wir auch in Zeiten von Corona dringend um Blutspenden, damit Patientinnen und Patienten weiterhin sicher mit Blutpräparaten in Therapie und Notfallversorgung behandelt werden können“, erklärt das Deutsche Rote Kreuz (DRK).

Durch Blutspenden haben viele Patienten überhaupt erst eine Überlebenschance, zum Beispiel nach einem Unfall, im Rahmen einer Krebstherapie oder nach einer Operation.

Auch im Juni kann daher im Kreis Saarlouis wieder Blut gespendet werden. Folgende Termine hat der DRK-Kreisverband mitgeteilt:

– Mittwoch, 2. Juni, 15 bis 20 Uhr, im Haus für Kultur und Sport, Talstraße, in Hülzweiler.

– Mittwoch, 9. Juni, von 15 bis 19.30 Uhr, im Kulturhaus, Kaiserstraße 62, in Hostenbach.

– Mittwoch, 9. Juni, von 14 bis 19 Uhr, im Lokschuppen, Werderstraße 4, in Dillingen.

Mittwoch, 16. Juni, von 15 bis 19.30 Uhr, in der Schulze-Kathrin-Halle, Dorfstraße, in Schwarzenholz;

– Mittwoch, 16. Juni, von 16 bis 19.30 Uhr, in der Biestalhalle, Friedhofstraße, in Differten.

– Donnerstag, 24. Juni, 17 bis 20 Uhr, in der Don-Bosco-Halle, Don-Bosco-Straße, in Thalexweiler.