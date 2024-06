Maaß gegen Weber Weitaus mehr Briefwähler – Verhaltener Start für Bürgermeisterstichwahl in Schwalbach

Die äußeren Bedingungen waren für den zweiten Wahlsonntag in Schwalbach ideal. Es zwar bewölkt, aber stolze 23 Grad und kein Regen in Sicht. Trotzdem zeichnete sich ab, dass an der Stichwahl zum neuen Bürgermeister weitaus weniger Menschen teilnehmen würden, als noch zum ersten Wahlgang.