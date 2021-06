Hülzweiler : Plötzlich gibt’s sogar in der Probe Applaus

Plötzlich gibt’s sogar in der Probe Applaus

Eigentlich hatte der Chor „Jung und sing“ aus Hülzweiler am Wochenende seinen 30. Geburtstag mit einem Jubiläumskonzert feiern wollen. Da das nicht möglich war, sang er sein geplantes Programm kurzerhand in der Probe durch. Applaus gab es dennoch. Foto: Alexandra Broeren

Hülzweiler Nach langen Monaten dürfen Chöre endlich wieder zusammen proben – unter Einschränkungen, aber immerhin. Für den Chor „Jung und sing“ war die jüngste Probe aber aus doppeltem Grund eine ganz besondere.

Bereits zweimal hat der Hülzweiler Chor „Jung und sing“ gemeinsam und live geprobt. Und zwar draußen, auf dem Hülzweiler Marktplatz auf den Stufen am Lochbach. Dass am vergangenen Freitag nun die Hygiene- und Schutzregeln zum zweiten Mal gelockert wurden und die Sänger und Sängerinnen jetzt dem Abstand zueinander verringern konnten, kam ihnen gerade recht. Denn nachdem das für Samstag geplante große Jubiläumskonzert zum 30. Geburtstag von „Jung und sing“ ausfallen musste, hatte der Chor beschlossen, an diesem Abend eine Extra-Probe anzusetzen, um das gesamte geplante Konzertprogramm durchzusingen. „Nur für uns“, sagte Chorleiter Uli Linn.