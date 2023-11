Hauptamtsleiter überzeugt CDU Schwalbach steht hinter Markus Weber als Bürgermeisterkandidaten

Vor einigen Monaten hat Bürgermeister Hans-Joachim Neumeyer (CDU) bekanntgegeben, dass er nach 47 Dienstjahren in den wohlverdienten Ruhestand tritt. So endet zum 30. Juni 2024 nach knapp 15 Jahren auch seine Amtszeit als Bürgermeister der Gemeinde Schwalbach. Seit diesem Zeitpunkt steht fest, dass mit der anstehenden Kommunal- und Europawahl am 9. Juni 2024 auch der neue Bürgermeister oder die neue Bürgermeisterin in der Gemeinde Schwalbach zu wählen ist.