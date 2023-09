Nach Nominierung Bürgermeisterwahl 2024 – Schwalbacher SPD bestätigt David Maaß als Kandidat

In seiner Bewerbungsrede auf der Vollversammlung unterstrich Maaß jetzt, dass es sein großes Ziel sei, die SPD bei der Kommunalwahl zur stärksten Kraft in der Gemeinde werden zu lassen. Der gebürtige Elmer, der mit seiner Verlobten in Schwalbach-Griesborn wohnt, will nach eigenen Aussagen zudem die Gewährung von Sicherheit und Ordnung, die Stärkung der Vereinsgemeinschaft, eine vorausschauende Bildungs- und Seniorenpolitik sowie die Revitalisierung der Ortskerne als zentrale Themen behandeln. Sein konkretes Wahlprogramm will Maaß jedoch erst Anfang 2024 vorstellen.