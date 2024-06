Kommunalwahl 2024 im Saarland Bürgermeisterwahl in Schwalbach – Weber und Maaß müssen in die Stichwahl

Die Anspannung war am Sonntagabend im Schwalbacher Rathaus noch bis zur letzten Sekunde deutlich zu spüren. Wer würde die Nachfolge des bisherigen Bürgermeisters Hans-Joachim Neumeyer (CDU) übernehmen? „Viel Geduld und Weitsicht“, erklärte der Noch-Amtschef auf die Frage, was er sich von seinem Nachfolger am meisten wünsche. Am Ende reichte es jedoch für keinen der drei Kandidaten für die notwendige absolute Mehrheit im ersten Wahlgang.