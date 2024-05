Interview Bürgermeisterkandidat David Maaß Bürgermeisterwahl in Schwalbach – welche Probleme BM-Kandidat David Maaß in seiner Gemeinde sieht

Interview | Schwalbach · Drei Kandidaten streiten in Schwalbach bei der diesjährigen Kommunalwahl um den Chefsessel im Rathaus. Der frühere Polizeigewerkschafter David Maaß (SPD) verrät im SZ-Interview nun, warum er sich gute Chancen auf den Wahlsieg ausrechnet – und was er als möglicher neuer Bürgermeister „zur Chefsache“ in der Gemeinde machen will.

06.05.2024 , 11:25 Uhr

Der SPD-Bürgermeisterkandidat David Maaß. Foto: Paul Mukian