Schwalbachs Bürgermeisterkandidaten unter der Lupe „Eine Entscheidung, die richtig, richtig wehgetan hat“ – So tickt BM-Kandidat David Maaß

Schwalbach · Am 9. Juni haben die Menschen in Schwalbach die Wahl: Drei Kandidaten wollen der neue Bürgermeister im Rathaus werden. Doch wer stellt sich da eigentlich genau zur Wahl und was machen sie, wenn gerade nicht Wahlkampf ist? Heute verrät David Maaß (SPD), was sich bei ihm hinter den Kulissen abspielt.

06.05.2024 , 08:00 Uhr

War schon als kleiner Junge hier häufig anzutreffen: Rund 20 Jahre lang spielte David Maaß auf dem Fußballplatz in Elm als aktiver Spieler. Unserer Zeitung hat er hier verraten, wie bedeutsam der Platz nicht nur für seine eigene, sondern auch für seine Familiengeschichte ist. Foto: Ruppenthal