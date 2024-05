Schwalbachs Bürgermeisterkandidaten unter der Lupe „Politik war Zuhause nie ein Thema“ – So tickt BM-Kandidat Markus Weber

Schwalbach · Am 9. Juni haben die Menschen in Schwalbach die Wahl: Drei Kandidaten wollen der neue Bürgermeister im Rathaus werden. Doch wer stellt sich da eigentlich genau zur Wahl und was machen sie, wenn gerade nicht Wahlkampf ist? Heute verrät Markus Weber (parteilos), was sich bei ihm hinter den Kulissen abspielt.

04.05.2024 , 08:00 Uhr

Für Markus Weber ist die steinerne Außenküche samt selbstgebautem Steinofen der perfekte Ort zum Entspannen. Mit unserer Zeitung hat er hier über seine Vergangenheit, seinen Vater und seine Beweggründe für die Kandidatur zum Bürgermeister gesprochen. Foto: Ruppenthal