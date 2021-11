Einsatz am Freitagabend : Feuerwehr löscht Kaminbrand in Hülzweiler

Die Feuerwehren aus Schwalbach und Saarlouis waren am Freitag in Hülzweiler im Einsatz. Foto: Ruppenthal

Hülzweiler Die Feuerwehren aus Schwalbach und Saarlouis konnten am Freitagabend einen Kaminbrand in Hülzweiler löschen, bevor es zu einem Dachstuhlbrand kommen konnte. Starke Rauchentwicklung und reger Funkenflug signalisierten die drohende Gefahr und trieben die Feuerwehrkräfte der Löschbezirke Hülzweiler (Schwalbach) und Ost (Saarlouis) zur Eile an.