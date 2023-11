Fußball-Saarlandliga Nur das Pokal-Los sorgt für etwas Freude

So hatte sich das Fußball-Saarlandligist FV Schwalbach nicht vorgestellt: „Wenn du in zwei Spielen gegen direkte Konkurrenten keinen Punkt holst, ist das natürlich nicht gut“, erklärte Leistungsträger und Co-Spielertrainer Kevin Folz. Am Samstag verlor er mit seiner Mannschaft zu Hause gegen den Tabellenelften SV Saar 05 Saarbrücken mit 1:2 (0:0). Eine Woche hatte der FV 0:2 zu Hause gegen den Tabellen-Zehnten DJK Ballweiler-Wecklingen den Kürzeren gezogen.