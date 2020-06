Schwalbach Was der Schwalbacher Rat jüngst unter anderem noch beschlossen hat - neben dem Doppelhaushalt 2020/21.

Nicht nur um den Doppelhaushalt 2020/21 ging es bei der jüngsten Sitzung des Schwalbacher Gemeinderates (der wurde einstimmig verabschiedet, die SZ berichtete), auch weitere Punkte standen zur Abstimmung. So gab der Rat unisono grünes Licht für den Jahresabschluss 2013 der Gemeinde, der einen Überschuss von 689 731,23 Euro aufweist. Auch die Entlastung des Bürgermeisters endete mit einstimmigem Abstimmungsergebnis. Einstimmig war auch der Beschluss, dass die Gemeinde für das Haushaltsjahr 2020 Invesitionszuweisungen nach den Saarlandpakt-Gesetz beantragt. Für 2020 stehen der Gemeinde pauschale Investitionszuweisungen in Höhe von 280 142 Euro und Mittel aus dem Kommunalen Entlastungsfonds in Höhe von 242 790 Euro zur Beantragung bereit.

Im nächsten Jahr sinkt die Abwassergebühr in Schwalbach um 30 Cent pro Kubikmeter. Der Gemeinderat Schwalbach hat in seiner jüngsten Sitzung im Rahmen der Abstimmung über den Wirtschaftsplan 2020/21 des Eigenbetriebes Abwasser auch einer entsprechenden Änderungssatzung einstimmig zugestimmt. 2020 bleibt der Beschlussvorlage zufolge die Abwassergebühr mit 4,85 Euro/m 3 konstant. Im Jahr 2021 kann sie auf 4,55 Euro/m 3 Frischwasserverbrauch gesenkt werden. Laut Verwaltung werden damit erwirtschaftete Überschüsse an die Bürger zurückgegeben.

In der Kita Derlen sollen die Alufenster erneuert werden – Stichwort energetische Sanierung. Hierzu erteilte der Rat einer Saarlouiser Firma den entsprechenden Auftrag. Und auch in einem anderen Punkt erteilte der Rat einen Auftrag – nämlich an ein Saarlouiser Architektenbüro für die Planung der energetischen Sanierung an der Laurentiusschule Hülzweiler. Diese Maßnahme wird aus dem Kommunalnivestitionsgesetz II gefördert. Der Gemeinderat hatte im Februar beschlossen, aus Zeitgründen anstelle der Sanierungsmaßnahme am Altbau der Kirchbergschule die Laurentiusschule energetisch zu sanieren (die SZ berichtete).