Schwalbach Ab Montag wird die Schwalbacher Hauptstraße gesperrt

In den frühen Morgenstunden wird am Montag, 1. Juli, die Schwalbacher Hauptstraße bis voraussichtlich Ende Oktober für jeden Fahrzeugverkehr in beide Richtungen gesperrt. Die Vollsperrung erfolgt zwischen den Hausnummern 178 und 202. Sie ist notwendig da dringende Kanalsanierungsarbeiten sowie die Erneuerung der Gas- und Wasserleitungen durchgeführt werden müssen.