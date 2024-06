Basketball Schlichter ist im EM-Fieber – aber nicht wegen Fußball

Die Fußball-Europameisterschaft ist in vollem Gang. Für einige Akteure aus dem Saarland steht dieser Tage aber noch eine andere EM in einer anderen Sportart auf dem Programm: Im italienischen Pesaro an der Adriaküste kämpfen die Basketball-Senioren in verschiedenen Altersklassen um die europäische Krone. Am Sonntag bestritt Heinz Schlichter mit der deutschen Ü 70-Nationalmannschaft das erste EM-Gruppenspiel gegen die Ukraine (8.45 Uhr), unterlag mit 44:50. Am Montag folgte ein 24:36 gegen Japan. „Aufgeregt bin ich nicht mehr. Das ist inzwischen Routine. Aber es ist trotzdem ein besonderes Erlebnis“, sagt der 70-Jährige aus Hülzweiler über Titelkämpfe des Verbands FIMBA, die auch für nicht-europäische Teams offen sind und an denen insgesamt um die 1000 Sportler mitwirken.