Anlässlich des Orange Day : Orange Bank ist neuer Treffpunkt

Schwalbach Eine Sitzbank in orange soll zum Ausdruck bringen, dass Gewalt gegen Frauen in der Gemeinde Schwalbach unerwünscht ist. Jetzt wird sie eingeweiht.

Die Gemeinde Schwalbach hat als Zeichen gegen Gewalt an Frauen auf der Wiese zwischen dem Rathaus und dem Gemeindesaalbau eine orangefarbene Bank aufgestellt. Die Aktion geht auf eine Initiative des Schwalbacher Frauenrates zurück. Sie ist Teil der Kampagne „Orange The World“, mit der die Vereinten Nationen (UN) seit 1991 auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam machen. Sie beginnt mit dem Orange Day, dem Internationalen Tag zur Beendigung der Gewalt gegen Frauen (25. November), und dauert bis zum Tag der Menschenrechte (10. Dezember).

„Wir holen heute den Orange Day nach“, meinte Schwalbach Bürgermeister Hans-Joachim Neumeyer, als er an der Bank das Schild mit der Aufschrift „Hier ist kein Platz für Gewalt gegen Frauen- der Frauenrat Schwalbach“ anbrachte. „Wir wollten etwas Nachhaltiges machen und nicht einfach nur ein Gebäude orange anstrahlen“, betonte der Verwaltungschef: „Deshalb haben wir als dauerhaft sichtbares Zeichen diese Bank aufgestellt.“ „Die Bank möge ein Treffpunkt werden“, hofft Gabriele Schillo, Vorsitzende des Schwalbacher Frauenrates. Nach wie vor sei Gewalt gegen Frauen auch in Deutschland ein Thema: Jede dritte Frau sei mindestens einmal in ihrem Leben von physischer und/oder sexualisierter Gewalt betroffen, das sind mehr als zwölf Millionen Frauen. Alle 45 Minuten werde eine Frau durch ihren Partner gefährlich körperlich verletzt. Und 2020 seien 139 Frauen durch Partner oder Expartner getötet worden (Mord, Totschlag, Körperverletzung mit Todesfolge) – fast alle zweieinhalb Tage eine Frau. Die Farbe Orange symbolisiert dabei eine Zukunft ohne Gewalt gegen Frauen. Sie wurde im Zuge der von den Vereinten Nationen initiierten „Orange the World“-Kampagne festgelegt.