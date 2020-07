Nach dem Brand der Fischerhütte des ASV Hülzweiler : „Wir schauen positiv in die Zukunft“

Gut zu sehen ist, welche schlimme Folgen das Feuer an Pfingsten hatte. Der Vorsitzende des ASV, Udo Rosche, hält die Aufräumarbeiten an der abgebrannten Fischerhütte fotografisch fest. Foto: Udo Rosche

Hülzweiler Der Angelsportverein Hülzweiler freut sich über die große Unterstützung, nachdem die Fischerhütte abgebrannt ist. Eine neue Hütte ist geplant. Die Mitglieder entscheiden, wie ein Neubau aussehen soll.

„Es wird einen Neubau geben“, kündigt Udo Rosche, der Vorsitzende des Angelsportvereins (ASV) Hülzweiler, an. Das ist eine von gleich mehreren guten Nachrichten für den Verein nach der niederschmetternden Nacht von Pfingstsonntag auf Pfingstmontag: Da war war nämlich die Fischerhütte des ASV abgebrannt (die SZ berichtete).

Seitdem ist vieles passiert, was Rosche als „einfach genial“ beschreibt. Die Hilfs- und Spendenbereitschaft sei „sowas von hoch“, freut er sich. „Der Verein steht zusammen und andere stehen zu uns.“ Auf SZ-Nachfrage lässt er die vergangenen Wochen revue passieren.

Info Fischerhütte fiel wieder Brandstiftung zum Opfer Brandstiftung war laut der zuständigen Polizei in Völklingen die Ursache des großen Feuers an der Fischerhütte des Angelsportvereins Hülzweiler an Pfingsten. Der oder die Täter sei(en) aber bislang noch nicht ermittelt worden, hieß es am Mittwoch auf SZ-Nachfrage. Das war nicht das erste Mal: Vor 30 Jahren fiel die Vorgänger-Hütte Brandstiftung zum Opfer. Der Verein baute eine neues Heim. Und nicht lange vor dem großen Brand an Pfingsten hatte laut dem ASV-Vorsitzenden Udo Rosche auch schon jemand versucht, die Hütte in Brand zu stecken. Das gelang den Tätern aber nicht.

So haben an mehreren Wochenende viele Freiwillige geholfen, die verkohlten Überreste der Hütte abzureißen: „Wir haben 30 Kubikmeter verbranntes Holz entsorgt.“ Der gemauerte und weniger beschädigte Toilettenanbau kann bleiben. Noch einmal, an diesem Wochenende, steht der gemeinsame Arbeitseinsatz an, dann ist der Abriss abgeschlossen. 36 Vereinsmitglieder halfen mit, bisher wurden über 600 Arbeitsstunden abgeleistet, berichtet Rosche stolz.

Und nicht nur die Angler legten sich ins Zeug, dass es schnell voran geht: „Manche Hülzweiler Bürger kamen einfach vorbei und machten mit.“ Dazu gesellten sich Fachkräfte etlicher Firmen in der näheren Umgebung, die ihre Arbeitskraft kostenlos zur Verfügung stellten. Und neben den Lieferhelden Schwalbach versorgten die Schaffer auch viele andere mit Essen, es gab auch kostenlose Bachwaren und vieles mehr. Dazu kam die große Unterstützung der Gemeinde, freut sich Rosche: „Sie greift uns sehr unter die Arme, ist immer Ansprechpartner, bei allem.“

80 000 bis 100 000 Euro: So hoch, schätzte er nach dem verheerenden Brand, war der Sachschaden. „Wir sind auf Hilfe und Spenden angewiesen, um unser Heim wíeder aufbauen zu können“, hatte er direkt nach dem Feuer zu Protokoll gegeben.

Und nicht nur praktische Hilfe, sondern auch Spenden kamen danach reichlich, berichtet der Vereinsvorsitzende der SZ. Was ihn positiv überraschte. Bislang registrierte der Verein Spenden „im hohen zweistelligen Tausenderbereich“. Teilweise hätten sogar Privatpersonen 1000 Euro gegeben, sagt Rosche.

Genaue Zahlen will er erst später, bei und nach der außerordentlichen Mitgliederversammlung, bekannt geben. Die findet am 2. August statt. Dort geht es dann um die geplante neue Hütte. Die Mitglieder sollen zwischen einer kleineren oder etwa größeren, moderneren Hüttenversion entscheiden. Doch egal, welche, ein symbolträchtiges Utensil wird sicher auch im Neubau hängen – das Hufeisen eines Ackergauls. „Das haben wir vor 30 Jahren beim Bau der nun abgebrannten Hütte gefunden und aufgehängt.“ Bei den aktuellen Aufräumarbeiten tauchte das historische Stück wieder auf. Es soll auch in Zukunft in Ehren gehalten werden.

Rosche ist jedenfalls begeistert ob der ganzen Ereignisse nach dem Brand: „Wir schauen positiv in die Zukunft“, sagt er. Man wolle alles noch schöner hinkriegen als zuvor und den vielen hilfsbereiten Bürgern mit dem, was da kommt, „etwas zurückgeben“. Wenn alles gut läuft und Corona nicht bremsend dazwischenspielt, so seine Hoffnung, könnte bis Ende dieses Jahres der Rohbau mit Dach stehen. „Und dann könnte vielleicht zum Weiherfest im Juni die Einweihung der neuen Hütte stattfinden.“

Die abgebrannte Fischerhütte des ASV Hülzweiler. Foto: Udo Rosche