Einzige Schornsteinfeger-Auszubildende im Kreis Saarlouis : Angelina Kapllani steigt anderen aufs Dach

Sie kennt keine Höhenangst und schwärmt von ihrem luftigen Outdoor-Arbeitsplatz: Angelina Kapllani (18) erlernt das Schornsteinfeger-Handwerk. Foto: Dieter Lorig

HÜLZWEILER Sie ist Glücksbringerin in schwarzer Berufskleidung: Die 18-Jährige aus Hülzweiler macht eine Ausbildung zur Schornsteinfegerin; zurzeit die einzige Frau im Kreis in der Lehre in diesem Beruf.