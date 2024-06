Stichwahl um Bürgermeisteramt in Schwalbach Nach Wahlempfehlung der AfD – David Maaß reagiert auf massive CDU-Kritik

Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Amtsnachfolge des bisherigen Schwalbacher Bürgermeisters Hans-Joachim Neumeyer (CDU). Nachdem der erste Wahlabend keinen klaren Sieger gebracht hatte, müssen der parteilose Markus Weber und SPD-Kandidat David Maaß nun am 23. Juni in die Stichwahl. Weber dürfte dabei als Favorit in die zweite Wahlrunde gehen, da er mit 49,2 Prozent der Stimmen nur knapp an der absoluten Mehrheit vorbeigeschrammt war. Für Maaß, der rund 41,1 Prozent der Stimmen auf sich vereinigt hatte, kommt jetzt noch erschwerend eine Wahlempfehlung von einer wohl eher weniger gern gesehenen Seite hinzu.