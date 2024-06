Ergebnis der Kommunalwahl 2024 AfD wird drittstärkste Kraft – Machtverschiebung im Schwalbacher Gemeinderat

Die Bürgermeisterwahl in Schwalbach war bis zuletzt spannend. Und doch konnte keiner der drei Kandidaten sich am Sonntagabend die absolute Mehrheit sichern. So müssen der parteilose Einzelbewerber Markus Weber und der SPD-Kandidat am 23. Juni in die Stichwahl gehen. Im Schwalbacher Gemeinderat sind die neuen Machtverhältnisse nach dem vorläufigen Endergebnis derweil schon klarer.