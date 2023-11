Schwalbach Adventszauber lockt nach Schwalbach

Am ersten Adventwochenende, von Freitag bis Samstag, 1. bis 3. Dezember, verwandelt sich der Schwalbacher Rathaushof in ein lebendiges Weihnachtsdorf. Der Adventszauber, wie der Weihnachtsmarkt in der Gemeinde seit einigen Jahren heißt, geht in die nächste Runde. Und viele Besucher freuen sich vor allem auf die beliebte Schneerutsche. Nachdem der Adventszauber wegen Corona zwei Jahre komplett ausgefallen war, fand er zwar 2022 wieder statt, die Schneerutsche ließ sich aber auf die Schnelle nicht mehr organisieren. In diesem Jahr steht die Attraktion wieder zur Verfügung und lädt dazu ein, sich nach Herzenslust auszutoben.