Aciesfeier in der Kirche St. Josef

Die so genannte Aciesfeier der Legio Mariae, einer katholischen Laienorganisation, findet am Freitag, 13. April, in Elm statt. Ausrichter in diesem Jahr ist das dortige Präsidium. Die Legionäre aus Saarlouis und Bernkastel-Kues sowie weitere Gäste sind zur Feier eingeladen. Sie beginnt um 14.30 Uhr in der Kirche St. Josef in Elm mit einer eucharistischen Andacht und der Erneuerung des Treueversprechens. Anschließend trifft man sich im Haus der Begegnung zum Glaubensgespräch und gemütlichen Beisammensein.