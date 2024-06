Elm Frauen feiern großes Jubiläum ihres Vereins

Was lange währt, wird endlich gut: Diese viel zitierte Binsenweisheit trifft in diesem Jahr auf den Elisabethenverein St. Josef Elm in besonderem Maße zu. 1920 aus der Taufe gehoben, sollte das 100-jährige Bestehen eigentlich 2020 gefeiert werden. Doch Corona machte den in vielfältiger Weise engagierten Frauen einen Strich durch die Rechnung. Das Jubiläum wurde immer wieder verschoben und wird jetzt am Sonntag, 16. Juni, mit einem bunten Programm (siehe Infokasten) gefeiert.