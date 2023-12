Infos für Eltern und Schüler Verschiedene Schulen im Kreis Saarlouis stellen sich vor

Die Martin-Luther-King-Gemeinschaftsschule Saarlouis veranstaltet am Dienstag, 12. Dezember, um 18 Uhr einen Informationsabend für Grundschüler und Eltern. Die Schulleitung wird dabei unter anderem über den billingualen Zweig informieren. Ein Tag der offenen Tür wird für Eltern und Grundschüler der vierten Klasse am Samstag, 13. Januar, von 9.45 bis 12.15 Uhr angeboten. Es besteht dann die Möglichkeit, die Schule kennenzulernen, mit Schülern, Lehrern und der Schulleitung zu sprechen und an Mitmachaktionen teilzunehmen. Termine für Beratungsgespräche mit der Schulleitung können per Tel. (0 68 31) 8 00 56 oder per E-Mail an sekretariat@mlksls.de vereinbart werden.