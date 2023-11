Infos für Eltern und Schüler Schulen im Kreis Saarlouis stellen sich vor

Die Gemeinschaftsschule am Litermont in Nalbach hält am Samstag, 9. Dezember, von 8.30 bis 12 Uhr einen Tag der offenen Tür für Eltern und Kinder der vierten Grundschulklassen ab und gibt einen Einblick in den Unterricht und die pädagogische Arbeit der Schule. Einen Info-Abend für Eltern gibt es am Freitag, 26. Januar 2024, ab 19 Uhr.