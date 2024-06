Für über drei Millionen Euro In Reaktion auf steigende Beliebtheit: Schule im Kreis Saarlouis weiht Neubau mit Lehrküche ein

Wir sind „bekennende Ganztagsschule“, betont Cornelia Nauhauser, Schulleiterin der Martin-Luther-King-Gemeinschaftsschule in Saarlouis-Fraulautern. Und multifunktionale Räume, wie sie nun im neuen Anbau an ihrer Schule entstanden sind, seien perfekt dafür, die Philosophie der Schule umzusetzen. Sechs brandneue Klassen- und Differenzierungsräume, ein Besprechungsraum sowie eine große Schullehrküche wurden nun im Beisein des Landrats Patrik Lauer, Mitgliedern des Kreistags, des Saarlouiser Oberbürgermeisters Peter Demmer sowie Vertretern des Bildungsministeriums eingeweiht. Dazu wurde das alte, ungenutzte Hausmeisterwohnhaus von 1969, das die ehemalige Schulküche beherbergte, abgerissen und ersetzt. Kosten für die in rund zwei Jahren umgesetzten Bauarbeiten: 3,3 Millionen Euro.