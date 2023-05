„Schule der neuen Zeit“ Verein will Alternativschule im Kreis Saarlouis eröffnen – was dort geplant ist

Ein Schulalltag, in dem die Natur und das Miteinander im Mittelpunkt stehen. Einen Ort, an dem Kinder intuitiv lernen können, ohne Leistungsdruck und Noten. Das wünscht sich Chiara Cossutta aus Überherrn für ihre beiden Kinder. Ihre älteste Tochter kommt im nächsten Jahr in die Schule. „Im Saarland gibt es nur wenige Schulen, die das versprechen, was ich mir wünsche“, sagt die Mutter. Deshalb will sie jetzt selbst eine gründen. Dafür hat die 33-Jährige einen Verein ins Leben gerufen, der als Träger der freien Alternativschule fungiert.