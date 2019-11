Weihnachtsmarkt : Weihnachtsmarkt in besonderem Ambiente

Weihnachtsmarkt in besonderem Ambiente

Schmelz Das alte Zollhaus und der Mitry-Mory-Platz bieten in diesem Jahr erneut die Kulisse für den Schmelzer Weihnachtsmarkt. Die Gemeinde und die teilnehmenden Vereine laden am Samstag, 30. November, ab 13 Uhr, zum Weihnachtsmarkt ein.

Am Weihnachtsmarkt nehmen zwölf Vereine und Gruppierungen teil. Den Besuchern wird wieder ein großes Angebot an weihnachtlichen Dekorationen, Bastelartikel, Handarbeiten und Gebäck geboten. Weihnachtlich dekorierte Häuschen und Stände und viele Lichterketten sorgen für eine vorweihnachtliche Stimmung. Ein nostalgisches Karussell dreht für die Kleinsten seine Runden. Genügend Parkplätze stehen auf dem Marktplatz und in der Ambetstraße zur Verfügung. Um 15 Uhr besucht der Nikolaus den Markt und beschert die kleinen Besucher. Im Rahmenprogramm treten die Blechbläsergruppe und das Jugendorchester des Musikvereins Harmonie Schmelz sowie Gruppen der Grundschulen Schmelz und Hüttersdorf auf. Judith, Hannah, Lizanne Johann und Susanne Vogel machen weihnachtliche Musik. Den musikalischen Abschluss bestreiten die Christmas-Singers, das Gunni-Mahling-Show-Quartett.