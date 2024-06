Über 600 Stimmen für ungültig erklärt Nach Wahlpanne in Schmelz – Ortsvorsteher von Michelbach ficht Wahl an

Es ist eine Verwechslung mit Folgen: Nachdem im Zuge der jüngsten Kommunalwahl in Schmelz (Landkreis Saarlouis) mehrere hunderte Stimmzettel irrtümlicherweise vertauscht und nachträglich für ungültig erklärt worden waren, brodelt es nun im Ortsteil Michelbach. Denn hier konnten sämtliche an der Wahlurne abgegebenen Stimmen für die Wahl des neuen Gemeinderates wegen der Wahlpanne nicht mehr gewertet werden. Nachdem die Gemeinde bereits vor wenigen Tagen über diesen Fehler informiert hatte, deutet sich jetzt an, dass die Gemeinderatswahl in Teilen von Schmelz wiederholt werden muss.