Kommunalwahl im Saarland Folgenreiche Verwechslung – Hunderte Stimmen nach Wahlpanne in Schmelz plötzlich ungültig

Schmelz · Eine Wahlpanne hat in Schmelz jetzt dafür gesorgt, dass sämtliche an der Urne abgegebenen Stimmen in zwei Ortsteilen für ungültig erklärt werden müssen. Wie es dazu kam und welche Folgen dies jetzt auf das Wahlergebnis hat.

14.06.2024 , 16:39 Uhr

Wegen einer Wahlpanne müssen hunderte Wahlstimmen in Schmelz für ungültig erklärt werden. Foto: dpa/Patrick Pleul