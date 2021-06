Vollsperrungen bis zu den Sommerferien : B 268 bei Schmelz wird Mitte Juni voll gesperrt

Auf der hier gekennzeichneten Strecke auf der B 268 führt der Landesbetrieb für Straßenbau ab 14. Juni zwischen Schmelz und Schattertriesch Fahrbahn-Arbeiten durch. Foto: LVGL/LfS​

Schmelz Zwischen Schmelz und Schattertriesch stehen ab 14. Juni Fahrbahn-Arbeiten an. In den Sommerferien geht es in Schmelz weiter.

Fahrbahn-Arbeiten stehen ab Montag, 14. Juni, auf der Bundesstraße B 268 zwischen Schmelz und Schattertriesch und in der Ortsdurchfahrt Schmelz an. Wie der zuständige Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) mitteilt, sollen die Arbeiten in mehreren Abschnitten erfolgen und voraussichtlich bis Ende August andauern.

Los geht’s ab 14. Juni auf der B 268 zwischen Schmelz und Schattertriesch. Für die Fräs- und Asphaltarbeiten muss die Bundesstraße vom Bereich Trierer Straße vom Ortsende Schmelz bis zur Einmündung Herrenkrippchen nach LfS-Angaben voll gesperrt werden. Die Arbeiten sind unterteilt in zwei Bauphasen und sollen voraussichtlich bis zum Anfang der Sommerferien abgeschlossen sein. Eine Umleitung erfolgt ab Schmelz über die L 334 und L 333 nach Limbach und ab dort über die L 145 zurück zur B 268 bei Schattertriesch. Die Umleitung der Gegenrichtung wird entsprechend umgekehrt ausgeschildert.

Ein weiterer Bauabschnitt umfasst die B 268 in der Ortsdurchfahrt Schmelz im Bereich Saarbrücker Straße vom Kreisverkehrsplatz B 268/Am Erzweg bis zur Franz Birringer Straße. Dieser Abschnitt sei in sieben Bauphasen unterteilt, wodurch die Zufahrt zu allen anliegenden Straßen durchgängig gewährleistet werde. Die in der Ortsdurchfahrt Schmelz stattfindenden Fräs- und Asphaltarbeiten werden dann ebenfalls unter Vollsperrung in den Sommerferien – voraussichtlich ab Montag, 19. Juli – durchgeführt.