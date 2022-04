Mehrere Verkehrsvertöße : Verfolgungsfahrt in Schmelz

Schmelz Zu einer Verfolgungsfahrt durch mehrere Ortschaften kam es am Sonntagmorgen in Schmelz. Eine Mercedes-Fahrerin entzog sich in der Trierer Straße einer Verkehrskontrolle und flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Schattertriesch / Limbach über Büschfeld nach Bardenbach.