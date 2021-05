100. Ausgabe veröffentlicht : Schmelzer Mühlenbrief feiert Jubiläum

Da war die Freude wohl doppelt so groß: Elmar Schmitt hält gleich zwei Exemplare der Jubiläums-Ausgabe des Mühlenbriefs in den Händen. Auch Karin Töx freut sich sichtbar über die 100. Ausgabe.

Schmelz Der Bettinger Mühlenverein hat zum 100. Mal seine Mitglieder-Zeitung veröffentlicht. Doch damit soll noch lange nicht Schluss sein.

Kürzlich erschien die 100. Ausgabe des Schmelzer Mühlenbriefs. Herausgeber ist der Verein zur Erhaltung der Bettinger Mühle. Der rührige Verein, dem heute 300 Mitglieder angehören, wurde 1993 gegründet. Erster Vorsitzender ist Dirk Lamest. Auf den 48 Seiten der Jubiläumsausgabe des Mühlenbriefes schildern viele Autoren historisch Bedeutsames rund um die Bettinger Mühle. Aber auch interessante Geschichten über Schmelzer Familien sind in dem Jubiläumsheft im DIN A4-Format anschaulich dokumentiert.

Ein Großteil der Artikel stammt von Mitgliedern und Freunden des Mühlenvereins. „Der Mühlenbrief, den wir alle drei Monate in erster Linie für unsere Mitglieder herausgeben, ist eine Informationslektüre mit Themen hauptsächlich über Heimatgeschichte, Technik, Kultur, Veranstaltungen, aber auch Planungen und Probleme im Zusammenhang mit der Bettinger Mühle“, berichtet Elmar Schmitt. Der 84-jährige frühere Bankvorstand und heutiger Ehrenvorsitzender gilt als „Seele“ des Mühlenvereins. Er war 1987 nicht nur einer der Initiatoren zur Gründung des historischen Vereins Schmelz, sondern gründete 1993 auch den Verein zur Erhaltung der Bettinger Mühle. „Ich wollte mir damit einen Traum verwirklichen, den damals ziemlich verfallenen Mühlenkomplex zu restaurieren und auf Dauer zu erhalten“, erzählt Schmitt. Über die Jahre sei dies zu einem Lebenswerk für ihn geworden. Durch das jahrzehntelange ehrenamtliche Engagement von Schmitt gelang es tatsächlich, den historisch bedeutsamen Mühlenkomplex an der Prims zu erhalten und zu einem landesweit bekannten Kulturzentrum auszubauen. Auch hierüber wurde in den vierteljährlich erscheinenden Mühlenbriefen immer wieder berichtet.