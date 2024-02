Schmelz Heart and Heavy trifft mitten ins Herz

Es war einer der Momente, die unter die Haut gehen: Der Lebacher Kinderarzt Carsten Graf und sein Team von Heart and Heavy überreichte den Vertretern vom Verein Herzkrankes Kind aus Homburg und der Nestwärme aus Trier jeweils 40 000 Euro. Die dritte Spende mit gleicher Summe ging an das Autismuszentrum Saar. Und so bekamen die drei Vereine die größte Einzelspende, die sie jemals erhalten haben.