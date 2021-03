Unfallflucht am Samstag : Unbekannter Fahrer flüchtet nach Unfall in Hüttersdorf

Hüttersdorf Am vergangenen Samstag kam es zwischen 12.45 Uhr und 13.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Wiesenstraße in Hüttersdorf, wie die Polizeiinspektion Lebach mitteilt. Demnach beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Vorbeifahren einen geparkten Ford Galaxy sowie einen angebrachten Anhänger.

Anschließend flüchtete der Unfallverursacher. Am geparkten Gespann entstand laut Angaben der Polizei ein Sachschaden von rund 2500 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können.