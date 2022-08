Beide fuhren unerlaubt mit E-Scooter auf Gehweg : 67-Jährige übersieht E-Scooter-Fahrerinnen in Schmelz

Schmelz Beim Einparken hat eine 67-jährige Frau aus Quierschied eine 18-jährige E-Scooter-Fahrerin samt ihrer Mitfahrerin in Schmelz übersehen und ist mit ihnen zusammengestoßen. Die beiden stürzten mit ihrem E-Scooter und verletzten sich leicht.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall am Samstag gegen 14.15 Uhr in der Trierer Straße in Schmelz. Die Frau aus Quierschied fuhr mit ihrem Auto in Richtung Ortsmitte und wollte vor dem Kreisverkehr in eine Parklücke fahren, als sie die beiden Fahrerinnen übersah. Beide waren unerlaubterweise auf dem Gehweg unterwegs. Bei der Unfallaufnahme stellte sich nach Polizeiangaben heraus, dass der E-Scooter nicht versichert war und die Fahrerin keinen vorgeschriebenen Führerschein hat. Auf sie kommen nun Verfahren wegen Fahren ohne Führerschein und ohne Versicherung.