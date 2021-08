Schulstart : Unbeschwerter Start ins Schuljahr

Rehlingen-Siersburg Sechs Wochen Sommerferien gehen zu Ende und neue Corona-Regeln warten auf die Schüler. „Unsere Schüler bekamen vor den Sommerferien zwei Schnelltests ausgeteilt. Diese sollten vor dem ersten Schultag genutzt werden“, erzählt Friedrich Müller, Schulleiter der Lothar-Kahn-Gemeinschaftsschule in Rehlingen-Siersburg.

An 340 Schüler wurden die Schnelltests verteilt, zusätzlich wurden bereits am ersten Tag die Testungen vor Ort durchgeführt. „Da das Testen Zuhause keine Pflicht war, mussten sich die Schüler heute Morgen nochmal alle testen. Alle sind negativ und wir können ins neue Schuljahr starten. Getestet wird bei uns zweimal wöchentlich“, erzählt der 53-Jährige.

Maurice Cavelius besucht die neunte Klasse und hat die Tests zuhause genutzt: „Ich habe wie meine anderen Mitschüler den einen Test am gestrigen Abend genutzt. Den anderen ein paar Wochen vorher. Dass wir uns selbst testen, finde ich super. Mich stört das gar nicht.“ Für den Hemmersdorfer sei es allerdings auch cool gewesen, sich testen zu lassen. „Wenn wir einen Termin zum Testen hatten, ging mehr Zeit drauf. Am liebsten wurde ich während des Deutschunterrichts getestet“, scherzt der 14-Jährige.

Clara Tonak und Michelle Steinhauer sind Freundinnen und besuchen dieselbe Klasse. „Ich lasse mich regelmäßig testen und bin froh, wenn ich bald geimpft sein werde. Wenn wir uns in der Schule impfen lassen könnten, fände ich das Klasse“, sagt die Schülerin Clara Tonak. Die Familie der 15-Jährigen ist bereits durchgeimpft. „Ich habe mich fast wöchentlich in den Ferien testen lassen. Dann ging ich mit meiner Familie essen oder unternahm Verschiedenes. Durch die Corona-Pandemie habe ich meine Freundinnen in den Ferien nicht so oft gesehen, deswegen bin ich sehr froh, dass die Sommerferien vorbei sind und wir wieder zusammen sind“, berichtet die Siersburgerin. Ihre Freundin Michelle Steinhauer wäre bei einer Impfung auf dem Schulgelände dabei: „Das wäre doch praktisch. Trotzdem würde ich mich in der Schule testen, das stört mich nicht. Wir alle wollen doch, dass diese Zeit ein Ende hat und wir gesund bleiben. Vor allem möchte ich allerdings weiterhin zur Schule gehen können. Wir alle benötigen den sozialen Kontakt und man lernt besser“, sagt die Schülerin. Motiviert starten auch die Fünftklässler ins neue Schuljahr. „Unsere Fünfer haben heute ihren ersten Tag. Das ist für alle immer besonders spannend. Leider kann auch in diesem Jahr keine große Feier oder Messe stattfinden. Wir hoffen, dass wir das irgendwann nachholen können“, sagt der Schulleiter Müller.