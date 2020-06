Kostenpflichtiger Inhalt: Autofahrer begeht Unfallflucht in Schmelz-Limbach

Schmelz Unfallflucht in Limbach: Wer hat was gesehen?

In Schmelz-Limbach in der Simmelbergstraße wurde im Zeitraum vom 23. bis 27. Mai ein am Fahrbahnrand geparkter Transporter von einem vorbeifahrenden Fahrzeug gestreift und beschädigt. Der Verursacher entfernte sich nach Angaben der Polizei unerlaubt vom Unfallort.