Telekom verspricht Abhilfe : Michelbach soll endlich raus aus dem Funkloch

Willkommen im Handy-Zeitalter: Meldungen wie diese soll es in Michelbach ab Ende des Jahres nicht mehr geben - sagt die Telekom. Foto: Inga Kjer/dpa/Inga Kjer

Schmelz Funklöcher in der Gemeinde Schmelz und insbesondere im Gemeindebezirk Michelbach sollen bald der Vergangenheit angehören. Das verspricht die Telekom. Als eine von drei Gemeinden im Saarland wurde Schmelz als Standort für die Aktion „Wir jagen Funklöcher“ der Telekom ausgewählt.

Das bedeutet, dass bis Ende dieses Jahres in Michelbach das Mobilfunknetz im Standard LTE (4G) ausgebaut wird. Der Standort des Funkmastes in Michelbach wird zwischen der Turnhalle und dem Vereinsheim am Sportplatz sein.