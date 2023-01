Schmelz : Die Sternsinger besuchen Menschen in Schmelz

Bei der Sternsinger-Aktion zu Beginn jedes Jahres ziehen vielerorts Kinder als Heilige Drei Könige verkleidet von Haus zu Haus und sammeln Spenden für Bedürftige in aller Welt. Foto: dpa/Sven Hoppe

Schmelz Die Sternsingerteams der Pfarreiengemeinschaft Schmelz werden in diesem Jahr wieder die Menschen zu Hause besuchen. In einigen Orten finden die Hausbesuche allerdings nur nach vorheriger Anmeldung statt.

In Außen sind die Sternsinger am Samstag, 7. Januar, unterwegs. Eine Anmeldung ist bis 5. Januar erforderlich bei Dr. Katharina Hilker, Tel. (0 68 87) 9 92 31 68. Ebenfalls am Samstag besuchen die Sternsinger die Menschen in Limbach/Dorf – hier sind Anmeldungen bei Gisela Längler, Tel. (0 68 87) 55 59, notwendig.

Ohne Anmeldung erfolgen an diesem Tag Besuche in Bettingen und Michelbach. Am Sonntag, 8. Januar, sind die Sternsinger in Hüttersdorf unterwegs – hierfür ist eine Anmeldung bei Steffi Adam, Tel. (01 76) 55 22 18 12, oder über die Liste in der Kirche erforderlich.

Ohne Anmeldung laufen am selben Tag die Hausbesuche in Gresaubach.

Außerdem werden Sternsinger an sogenannten Segenshaltestellen bereitstehen, um den Segen für das neue Jahr zu verschenken und dabei Spenden sammeln, wie es weiter heißt.