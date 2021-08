Beim Sommerfest des TuS Michelbach : Zumba-Party soll Flutopfern helfen

Michelbach Eine junge Schmelzerin hatte die Idee zu dieser besonderen Veranstaltung.

So wird am Samstag, 28. August, 14 bis 18 Uhr (Einlass ab 13 Uhr) eine Zumba-Fitness Benefiz-Party angeboten, gefolgt von einer After-Show mit DJ Benno. Tickets kosten zehn Euro im Vorverkauf und zwölf Euro an der Tageskasse.

Am Sonntag, 29. August, steht um 11 Uhr ein Zumba-Frühschoppen auf dem Programm (sechs Euro), um 15 Uhr gibt es Zumba Kids (kostenfrei), um 15.45 Uhr Zumba Gold (fünf Euro) und um 16.30 Uhr Zumba Toning (fünf Euro). Aufgrund der geltenden Corona-Verordnung ist die Teilnahme begrenzt, es gelten die drei G’s (Genesen, Geimpft oder Getestet). Initiiert wurde das Ganze von Lorena Salina, die als Zumba-Trainerin in einem Saarlouiser Fitnessstudio tätig ist. Sie war schockiert von den Bildern: „Bereits ein Tag nach der Katastrophe saß ich an meinem Schreibtisch und wollte diesen Menschen irgendwie helfen, aber wie?“ Der 29-Jährigen kam die Idee, in ihrer Funktion als Zumba-Trainerin mit einer Benefizveranstaltung Geld zu sammeln. Viele Adressen wurden abtelefoniert und „und es entstand über die letzten Tage ein ganz tolles Projekt“, berichtet die Schmelzerin. Demnach bot sich der TuS Michelbach als Schirmverein und Organisator an, denn das Ganze findet im Rahmen des Sommerfestes statt. Auch der Kneippverein Schmelz unterstütze durch einen Kuchenverkauf und den Zumba-Frühschoppen, so Salina. Der gesamte Erlös aus Zumba Party und Co. werde zugunsten der Flut-Betroffenen an die Aktion Deutschland hilft gespendet.