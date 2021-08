Serie Kapellen im Kreis : Ein Ort der Ruhe und Besinnung

Die Mitglieder des Kapellenvereins vor der über 70 Jahre alten Marienkapelle auf dem Nachtrech. Von rechts: Nicolas Lorenz, Monika Hahn, Manfred Pfeiffer und Paul Müller Foto: Dieter Lorig

Hüttersdorf Im Schmelzer Ortsteil Hüttersdorf steht seit 73 Jahren die Marienkapelle und ein Verein erhält das Gotteshaus mit großer Hingabe.

Auf einem Hügel im nördlichen Bereich der Pfarrei Kreuzerhöhung Hüttersdorf steht seit 1948 eine kleine Marienkapelle. Erbaut wurde sie von Pfarrangehörigen in Eigenleistung als Dank an die Gottesmutter Maria. Und dies, weil der Ort im Zweiten Weltkrieg von größeren Zerstörungen verschont blieb und Kriegsgefangene unversehrt in ihre Heimat zurückkehren konnten.

Von Anfang an kümmern sich überwiegend Privatleute, die in der Nähe des Kleinods wohnen, um die Pflege und den Erhalt der Kapelle. Seit 2004 sind viele der Helferinnen und Helfer in einem eigens gegründeten „Verein zur Pflege und Erhaltung der Marienkapelle“ organisiert.

info Etwa 30 Menschen finden hier Platz Die Marienkapelle gehört zur katholischen Pfarrei Kreuzerhöhung Hüttersdorf. Sie wurde 1948 von freiwilligen Helfern unter Pfarrer Johannes Schill nach den Plänen des Architekten Peter Becker erbaut. Sitzplätze: zirka 30. Um die Kapelle kümmert sich seit 2004 der Verein zur Pflege und Erhaltung der Marienkapelle, dem 170 Mitglieder angehören. Die Kapelle ist tagsüber geöffnet. Spenden sind willkommen.

„Unsere malerisch gelegene Kapelle auf dem sogenannten Nachtrech ist ein Ort der Ruhe und Besinnung“, berichtet der Vorsitzende des Kapellenvereins Nicolas Lorenz. Die kleine Kirche sei fest verankert im Leben der Hüttersdorfer. „Unsere Kapelle wird täglich von Gläubigen aufgesucht und zudem finden darin Andachten sowie Abendgebete statt“, erzählt Manfred Pfeiffer. Der rührige 80-Jährige engagiert sich unter anderem als Organisationsleiter im Kapellenverein.

So findet das jährlich an Mariä Himmelfahrt im August stattfindende Fest rund um die Kapelle immer eine große Resonanz. „Wegen der Corona-Pandemie muss das Kapellenfest nun schon zum zweiten Mal ausfallen“, bedauert Pfeiffer. Hierdurch fehlten dem Verein Gelder, die in den letzten Jahren immer für die Erneuerung oder Reparatur der Kapelle verwendet worden seien. „2019 mussten wir den Turm renovieren, was zirka 50 000 Euro gekostet hat“, erzählt Kapellenvereinsvorsitzender Lorenz. Und kürzlich erhielt die Kapelle für 5000 Euro einen neuen Innenanstrich. „Jetzt erstrahlt die Kapelle innen wieder in neuem Glanz“, freut sich Lorenz.

Der Innenraum der Marienkapelle erstrahlt in neuem Glanz. Das imposante Altarbild ist ein Werk des einheimischen Kunstmalers Nikolaus Wilhelm. Foto: Dieter Lorig