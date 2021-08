Schwertransport : Neue Bauteile für Windräder

So läuft der Transport eines Rotorblatts mit Selbstfahrer. Um den Straßenverkehr so wenig wie möglich zu beeinträchtigen, findet der Transport am Wochenende und in der Nacht statt. Foto: Firma Nordex Germany GmbH/ Pressebild der ENBW Foto: ENBW/JOHN BAKER

Hüttersdorf Ab Montag bringt ein Schwertransport Machinenteile zu den Windkraftanlagen in der Nähe der Sodixhütte und am Homrich zu bringen.

In den kommenden Tagen beginnen die Transporte mit den selbstfahrenden Tiefladern der übrigen Bauteile für die Windkraftanlagen der ENBW.

Von Montag 9. August bis Freitag, 13. August und von Montag, 16. August bis Freitag, 20. August in der Zeit von 22 Uhr bis 6 Uhr erfolgt bereits der Transport der beiden Maschinenhäuser, der Rotornaben sowie noch zu installierenden Turmteile zu den jeweiligen Standorten der Windkraftanlagen in der Nähe der Sodixhütte und am Homrich. Diese Transporte werden mit selbstfahrenden Tiefladern durchgeführt.

Während der Zeit des Kranaufbaus, der Anlagenerrichtung und des Kranabbaus wird die Ortsverbindungsstraße zwischen Hüttersdorf und Düppenweiler vom 9. August. bis zum 20. August gesperrt sein. Die Anfahrt von Hüttersdorf aus kommend bis zur Sodixhütte ist weiterhin möglich.

Der Transport der Rotorenblätter für die Windkraftanlage in der Nähe der Sodixhütte erfolgt am 14. August. und 15. August. Samstags wird ein Rotorenblatt in der Zeit zwischen 8 Uhr und 15 Uhr transportiert. Am Sonntag erfolgt der Transport der beiden anderen in der Zeit von 6 Uhr bis 20 Uhr.

Am 21. August und am 22. August erfolgt der Transport der Rotorenblätter zum Standort am Homrich. Auch hier wird ein Rotorenblatt samstags in der Zeit zwischen 8 Uhr und 15 Uhr und zwei Rotorenblätter am Sonntag in der Zeit von 6 Uhr bis 20 Uhr transportiert.

Die Transporte der Rotorenblätter erfolgen mit sogenannten Selbstfahrern und können nur durchgeführt werden, wenn es die Witterungsverhältnisse zulassen. Es wird mit entsprechenden Begleitfahrzeugen eskortiert, die die jeweiligen Streckenabschnitte für den Fahrzeugverkehr sperren.

Der Streckenverlauf stellt sich wie folgt dar: vom Umladeplatz Lebach (gegenüber der Sandgrube Mucaj an der L336) über die Ortsdurchfahrt Primsweiler L 336 zum Ortseingang Hüttersdorf Primsweilerer Straße L 146, für die Windenergieanlage dann zur Abbiegung auf die Homrichstraße weiter über Am Homrich bis zum Standort, für die Windenergieanlage 04: weiter auf der Berliner Straße L 146 zur Abbiegung Düppenweilerstraße über die Grübchenstraße, Heldstraße, Düppenweilerstraße, verlängerte Düppenweilerstraße bis zum Standort.

An den oben angegebenen Terminen ist daher auf der entsprechenden Strecke mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen.