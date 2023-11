Ein Fahrer im Auto eingeschlossen Zwei Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß im Saarland – Autos zertrümmert

Schmelz · Am Dienstag ist es in Schmelz zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Zwei Autos sind auf einer Bundesstraße frontal aufeinander geknallt. Was zu dem Unfall bekannt ist.

28.11.2023 , 17:55 Uhr

11 Bilder So schlimm sah es beim Verkehrsunfall am Michelbacher Berg aus 11 Bilder Foto: Ruppenthal

Von Rolf Ruppenthal