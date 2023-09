Kutschfahren Ein Top-Ergebnis trotz Sehnen-Abriss

Die Weltmeisterschaft wurde in drei Teilwertungen – der Dressur, dem Marathon und dem Kegelfahren – ausgetragen. Hellenbrand gelang ein hervorragender Start, mit einem Dressurergebnis von 56,40 Strafpunkten platzierte sie sich auf dem zweiten Platz. Die zweite Teilprüfung, der Marathon, hielt eine 14 Kilometer lange Strecke mit technisch anspruchsvollen Hindernissen bereit. Und dort passierte es: „Anderson kam schon etwas zu stark in das erste Hindernis hinein, sodass plötzlich etwas in meinem Arm knackte und ich einen starken Schmerz verspürte”, berichtete Hellenbrand. Die Fahrt ging dennoch weiter. „In Hindernis drei knackte es dann ganz und an präzises Fahren war nicht mehr zu denken, denn ich konnte die Leinen nicht mehr richtig fassen”, erzählt Hellenbrand weiter. Dennoch biss sie die Zähne zusammen, fuhr ihren Einspänner bis ins Ziel und schlussendlich auf einen versöhnlichen siebten Platz. Doch da hatte sie schon eine böse Vorahnung, was in ihrem Arm geknackt hatte: „Ich hatte diese Verletzung vor ein paar Jahren schon einmal. Der Teamarzt bestätigte meine Befürchtung: doppelter Strecksehnen-Abriss.”