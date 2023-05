45. Auflage Programm, Anfahrt, Preise: Die wichtigsten Infos zur „Schmelzer Woche“

In einer Woche ist es wieder soweit, dann startet in Schmelz die mittlerweile 45. Schmelzer Woche. Von Freitag, 12. Mai, bis Sonntag, 21. Mai, gibt es in der Gemeinde an der Prims wieder ein abwechslungsreiches Veranstaltungsangebot, welches zusätzlich noch durch das 44. Schmelzer Schmackes ergänzt wird.