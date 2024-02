Frisches Obst und Gemüse für Zwischendurch „Wir sehen gesunde Ernährung als Kinderschutzthema“ – Schmelz startet neues Konzept für gesunde Ernährung an Kitas

Viele Kinder in Deutschland haben bereits in jungen Jahren mit Übergewicht zu kämpfen. Zu diesem Ergebnis kommt die seit 2003 laufende „Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland“ (Kiggs) des Robert-Koch-Instituts. Demnach hat sich die Zahl der übergewichtigen und adipösen Kinder und Jugendliche in Deutschland in den vergangenen zehn Jahren zwar nicht wesentlich verändert. Mit rund 15,4 Prozent liegt ihr Anteil jedoch recht stabil auf einem hohen Niveau. Ein Problem, welches auch in der Gemeinde Schmelz bekannt ist.