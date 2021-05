Nachruf für französischen Freund : Robert Marchand mit 109 Jahren gestorben

2017 stellte Robert Marchand mit 105 Jahren einen neuen Rekord auf und fuhr in einer Stunde 22,547 Kilometer. Foto: AP/Francois Mori

Schmelz Der dreifache Weltmeister und Radfahrer aus der Schmelzer Partnerstadt Mitry-Mory stellte noch im hohen Alter Rekorde auf.

Der Radsportler und dreifache Weltmeister Robert Marchand aus der Schmelzer Partnerstadt Mitry-Mory ist im Alter von 109 Jahren verstorben. „Die Gemeinde Schmelz und das Partnerschaftskomitee Schmelz trauern mit unserer Partnerstadt Mitry-Mory um einen großen und sympathischen Sportsmann und einen langjährigen Freund“, teilt die Gemeinde mit. Mit seinen außergewöhnlichen sportlichen Leistungen und seiner liebenswerten Art habe Robert Marchand über die Grenzen von Mitry-Mory und Frankreich hinweg bleibenden Eindruck hinterlassen.

„Wir erinnern uns, dass Robert im Jahr 2008, bereits im Alter von 97 Jahren, mit den Cyclos Mitryens die Strecke von Mitry-Mory nach Schmelz in vier Tagesetappen absolviert hatte. Damals lernten wir den im Norden von Frankreich geborenen Robert Marchand näher kennen. Gerne erzählte er von seinem wechselvollen Leben, das ihn von Paris auch nach Venezuela und Kanada verschlagen hatte“, sagen Bürgermeister Wolfram Lang und Christa Rohnert, Vorsitzende des Partnerschaftkomitees. Seit 1978 hatte er sich dem Radfahren verschrieben. Er fuhr alle wichtigen Radrennen in Frankreich und bewältigte 1997 mit Radfreunden die Strecke von Paris nach Moskau. In der französischen Rennradszene wurde er durch seine jahrelange Teilnahme bei der Radsportveranstaltung L’Ardéchoise bekannt. Seit 2011 trägt sogar ein Bergpass in der Region Ardéche seinen Namen.

2012 stellte Marchand im Alter von 100 Jahren seinen ersten Stundenweltrekord auf. Auf dem UCI-Velodrom in Aigle fuhr er in einer Stunde exakt 24,251 Kilometer. Erstmals wurde damit ein Rad-Stundenweltrekord in der Klasse Masters 100 plus vergeben. Schon 2014 brach Marchand den von ihm selbst gehaltenen Stunden-Weltrekord für über Hundertjährige, als er mit 102 Jahren 26,927 Kilometer zurücklegte.

2017 machte Marchand wieder weltweit Schlagzeilen: Mit 105 Jahren stellte er im Velodrom des nordfranzösischen St. Quentin einen neuen Rekord auf und fuhr in einer Stunde 22,547 Kilometer.

Der Radsportweltverband UCI hatte eigens neue Altersklassen für den agilen Senioren ins Leben gerufen. „Ein Phänomen sei er nicht“, sagte Marchand damals, „was ich mache, kann jeder machen. Das Schwierigste ist, hundert Jahre zu leben.“ 2018 beendete er seine Radsportkarriere.