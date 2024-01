„Das wird die nächsten zehn Jahre so nicht bleiben können“ Trotz Rekord-Investitionen – Haushaltslage in Schmelz bleibt weiterhin schief

Das Jahr 2024 hält für die Gemeinde Schmelz vor allem eines bereit: große Investitionen im Bereich der Schulen und Kitas sowie der örtlichen Infrastruktur. So sollen nicht nur über 3,5 Millionen Euro in den geplanten Kita-Neubau an der Primshalle fließen, sondern unter anderem auch hohe Summen in die Erschließung neuer Baugebiete und die Erneuerung der örtlichen Straßeninfrastruktur. Kurz vor dem Jahreswechsel hatte der Schmelzer Gemeinderat hierfür die finanziellen Weichen gestellt und den neuen Haushaltsplan einstimmig beschlossen.