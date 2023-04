Primsweilers neue Ortsvorsteherin im SZ-Interview „Was steht im Ort als Nächstes an, Frau Sauer?“

Interview | Primsweiler · Seit sechs Wochen ist Stephanie Sauer die neue Ortsvorsteherin in Primsweiler. Im SZ-Gespräch verrät sie, wo sie den Schmelzer Gemeindebezirk in zehn Jahren sieht, was sie anders als ihr Amtsvorgänger machen will – und warum sie lieber Katzen als Hunde mag.

23.04.2023, 09:00 Uhr

"Viel hat sich nicht geändert, aber irgendwie doch alles": Die neue Ortsvorsteherin Stephanie Sauer will sich für ihre Heimat starkmachen - und vor allem die Vereine unterstützen. Foto: Tom Peterson

Die wichtigste Frage zuerst, Frau Sauer: Katzen- oder Hundetyp?