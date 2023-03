„Menschenverachtende Verbrechen“ Gedenken an NS-Opfer: Neue Stolpersteine erinnern an tragisches Schicksal von Schmelzer Familien

Bis vor kurzem erinnerte nichts an die Stelle, wo einst das Haus der Familie Liffmann stand. Seit längerem befindet sich dort, direkt neben dem katholischen Pfarramt am Hasenberg, nur ein kleiner in die Jahre gekommener Parkplatz. Das Haus selbst wurde schon vor Jahrzehnten abgerissen und wie seine Bewohner von vielen bereits vergessen. Doch jetzt kehrt die Erinnerung an das Haus und die tragische Geschichte der Familie Liffmann in die Gemeinde Schmelz zurück.